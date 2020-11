Ten Hag hoopt op Klaassen in Champions League, Mazraoui, Antony en Labyad beschikbaar

Davy Klaassen viel zondag uit bij Ajax in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (5-0) uit, maar coach Erik ten Hag verwacht de middenvelder in het Champions League-duel met FC Midtjylland wel in te kunnen zetten. ,,Ik houd nog wel een slag om de arm.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. ,,Als Klaassen kan rennen, gaat hij sowieso spelen", zo stelde Ten Hag in aanloop naar de Champions League-wedstrijd van Ajax tegen FC Midtjylland (woensdag 21.00 uur). De middenvelder slaat wel de laatste training over, maar de coach is positief over de fitheid van de middenvelder. ,,Ik hoop en verwacht dat hij morgen beschikbaar is. Hij is nog niet genoeg hersteld om vandaag al te trainen, maar dat verwachten we wel voor woensdag.”



Ook over de fitheid van Noussair Mazraoui (die tegen Heracles Almelo in de rust werd gewisseld), Antony (hamstring) en Zakaria Labyad (knie) is de Ajax-positief gestemd. ,,Dat denk ik wel", antwoordde de Ajax-coach op de vraag of zij beschikbaar zijn. ,,Het kan een overweging zijn om een van die spelers (Antony en Labyad, red.) achter de hand te houden. Mazraoui gaat trainen en de verwachting is dat ook hij beschikbaar is.’



Ten Hag mist tegen de kampioen van Denemarken dus alleen Mohammed Kudus, die voor langere tijd uit de roulatie is. ,,Want alle coronatesten zijn zojuist ook negatief uitgevallen", meldde Ten Hag.

Voor Ten Hag telt tegen Midtjylland alleen een zege. ,,Want onze ambitie is om te overwinteren in de Champions League”, zei hij. ,,We zullen wel beter voor de dag moeten komen dan drie weken geleden in Denemarken, toen we met 2-1 wonnen maar ons positiespel ondermaats was. Gelukkig hebben we in veel wedstrijden laten zien dat we ook veel beter kunnen dan in die wedstrijd.”

Gravenberch

Ryan Gravenberch, die naast Ten Hag plaatsnam, sprak woorden van gelijke strekking. De achttienjarige middenvelder ging tevens in op zijn eigen prestaties. ,,Ik moet de wedstrijd soms beter lezen”, beseft Gravenberch die twee weken geleden na het wegvallen van enkele geblesseerde internationals voor het eerst in de selectie van het Nederlands elftal werd opgenomen. ,,Soms moet ik eerder aansluiten bij de aanvallers. De trainer liet laatst nog beelden zien dat Klaassen de bal had. En ik stond nog dicht bij hem terwijl ik allang naar voren had kunnen rennen. En ik vind dat ik meer doelpunten moet maken.”

Gravenberch hoorde zondag na het thuisduel van Heracles Almelo veel van zijn ploeggenoten klagen over het slechte speelveld in de Arena, dat volgens trainer Ten Hag vanwege de vele wedstrijden ook overbelast is. ,,Maar ik heb er weinig last van. Ik speel er wel lekker op geloof ik. Ik denk dat we het woensdag tegen Midtjylland beter moeten doen dan drie weken geleden in de uitwedstrijd, al wonnen we daar wel met 1-2. Als wij ons beste niveau halen, dan winnen we weer van Midtjylland.”

Volledig scherm Ryan Gravenberch tijdens het duel met Heracles Almelo. © BSR Agency

Stand

Ajax houdt woensdag met een zege op FC Midtjylland een helder uitzicht op een plaats in de achtste finales van de Champions League. Halverwege de poulefase leidt Liverpool met 9 punten, gevolgd door Ajax (4 punten), Atalanta (4 punten) en Midtjylland (0 punten). Het door blessures geplaagde Liverpool kan zich woensdag tegen Atalanta al voor de achtste finales kwalificeren. In dat geval zal trainer Jürgen Klopp in de laatste twee groepswedstrijden waarschijnlijk veel spelers rust geven. Ajax besluit de groepsfase met een uitduel met Liverpool (1 december) en een thuiswedstrijd tegen Atalanta (9 december).

Ajax weet na een tweede zege op Midtjylland dat het in ieder geval ook na de winterstop nog actief is in een Europees bekertoernooi. De nummers 1 en 2 van de poule gaan volgend jaar verder in de Champions League, de nummer 3 bekert door in de Europa League.