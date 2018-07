Ten Hag hoopt dat 'weergaloze' Ziyech bij Ajax blijft

Ajax heeft met de komst van Dusan Tadic op een vertrek van Ziyech ingespeeld. Maar met beide spelers in de gelederen wint de club wel heel veel aan kwaliteit. ,,Je zag vandaag al hoe goed zijn elkaar aanvoelen", zei Ten Hag. ,,Het zijn rasvoetballers."



Ten Hag hield gemengde gevoelens over aan de zege van Ajax. ,,We speelden best goed maar hadden veel vaker moet scoren", zei hij. ,,Nu kan het toch nog spannend worden. Ik heb ook genoten van het publiek en van de manier waarop de fans Blind en Tadic ontvingen. We speelden goed maar het moet nog veel beter. Weet je wat raar is? In het voorjaar moest ik vaak uitleggen dat het niet zo slecht was wat we lieten zien. Nu moet ik zeggen dat het goed was maar nog beter moet."