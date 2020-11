Ten Hag had basisplaats al aan Ekkelenkamp beloofd: ‘Kan hem niet zo maar teleurstellen’

Ajax-coach tevredenUiteindelijk was Erik ten Hag een tevreden trainer na de uitzege van Ajax op Midtjylland (1-2) in de Champions League. ,,We doen weer helemaal mee in de poule”, zei hij. ,,Dat is het belangrijkste, want we willen graag overwinteren in de Champions League en anders als nummer 3 van de poule verder in de Europa League.”

,,Maar het waren natuurlijk krankzinnige dagen voor ons”, doelde hij op de vele positieve en negatieve coronatesten in zijn selectie . ,,We wisten maandag niet met wie we het allemaal moesten doen tegen Midtjylland. Davy Klaassen hebben we zo laat nog oproepen dat hij niet eens tijd had om naar het spelershotel te komen. Hij moest direct door naar het stadion en onderweg heeft hij op zijn telefoon de wedstrijdbespreking kunnen beluisteren.”

Ten Hag besloot Klaassen buiten zijn basisformatie te laten. ,,Want ik had een andere jongen al beloofd dat hij mocht beginnen”, doelde hij op Jurgen Ekkelenkamp. ,,Die kan ik dan niet zo maar teleurstellen. Zo werkt het niet. Ik vond ons goed beginnen met twee snelle doelpunten. Met Davy Klaassen erbij in de tweede helft kregen we weer controle over de wedstrijd. Dat was ook nodig.”

Onzekerheid

,,Natuurlijk kunnen we beter voetballen dan we hebben laten zien”, zei Ten Hag. ,,Maar alle onzekerheid over die coronatesten is ook wel van nadelige invloed op onze voorbereiding geweest. Naar alle waarschijnlijk waren de positieve testen vals. Dat is niet de eerste keer. Dat gebeurde ook met een speler die niet tegen FC Liverpool mocht uitkomen”, doelde hij op Antony.

,,Ik ben ontzettend blij dat we nog mogen voetballen. Maar al dit gedoe met die testen maakt het echt niet makkelijker. Om goed te presteren in de Champions League heeft Ajax alle spelers nodig. We dreigden er maandag wel heel veel te verliezen. Dat is lastig te accepteren als professional. Maar nogmaals, ik ben blij en dankbaar dat het voetbal verder gaat.”