Ten Hag: Fantastische start, maar soms willen we veel te veel

Ten Hag zag, net als zijn aanvoerder Dusan Tadic, dat Lille ook een reeks goede kansen kreeg. ,,We willen soms veel te veel en daardoor werd het een open wedstrijd. Hebben we het van te voren over gehad omdat Lille dan in hun kracht komt. We willen te snel een eindpass geven in plaats van dat we balbezit houden”, zei hij bij Veronica.