Ten Hag en Tadic: 'Er zat meer in'

,,Op zich is 2-2 een goed resultaat. Maar er had meer in gezeten'', zei Ten Hag. Ajax stond halverwege met 2-0 voor op Sclessin, na doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar en uitblinker Dusan Tadic. ,,En na rust kregen we een enorme kans op de 3-0. Dan is het doodzonde dat het nog 2-2 wordt'', aldus Ten Hag. ,,Vooraf zou ik heel blij zijn geweest met dit resultaat. Je moet hier een goal maken en we hebben er twee gemaakt. De defensieve organisatie stond ook wel goed, maar we kregen doelpunten tegen uit een schot van afstand en een penalty op het einde. Jammer, want er was niet zoveel aan de hand. Maar goed, in Europa is 2-2 een goede uitslag.''