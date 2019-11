Ten Hag: De arbitrage zet de wedstrijd volledig op zijn kop

VideoEr kwam nog net geen stoom uit zijn oren, maar Ajax-coach Erik ten Hag liet na afloop van Chelsea - Ajax (4-4) duidelijk blijken dat hij enorm kwaad was over de rode kaarten voor zijn Joël Veltman en Daley Blind. ,,De scheidsrechter en de VAR zetten deze wedstrijd volledig op zijn kop.”

Ten Hag begon nog rustig. ,,We zullen het moeten accepteren, maar het wordt nog een lange nacht voor mij. Je hebt toch het gevoel dat er een aantal beslissingen zijn genomen door de arbitrage waar je aan kan twijfelen. Je speelt twee keer tegen Chelsea en twee keer gaat het op een vreemde wijze fout. Twee weken geleden in de thuiswedstrijd was het namelijk ook al zo.”

Ten Hag was het duidelijk niet eens met de rode kaarten voor Blind en Veltman in de 68ste minuut, vijf minuten nadat de spanning weer een beetje terug was door de 2-4 van Chelsea-captain Cesar Azpilicueta. Volgens de trainer begon het allemaal met een overtreding op Daley Blind, waar niet voor werd gefloten. Blind ging onderuit bij een duel met Christian Pulisic. Blind stond snel weer op, maar raakte daarna Tammy Abraham op een voet. Het schot van Chelsea dat daarop volgde, raakte de arm van Veltman. Scheidsrechter Gianluca Rocchi gaf beide Ajacieden hun tweede gele kaart. ,,Er werd een overtreding op Blind gemaakt, daar begon het mee. Vervolgens gleed hij door, maar het gaat om die eerste overtreding”, aldus Ten Hag. ,,Als je een VAR hebt, dan moet hij dit zien.”

,,Met die beslissingen zetten de scheidsrechter en de VAR deze wedstrijd volledig op zijn kop. Je moet altijd netjes blijven en ook direct na afloop rustig kunnen analyseren wat er is gebeurd, maar ook dan constateer ik dat de arbitrage een paar keer flink in de fout gaat.”

In de 65ste minuut zat Ajax nog op rozen op Stamford Bridge, waar de Amsterdammers geen steun hadden van hun supporters. ,,Het was het eerste uur echt genieten. We waren zowel aanvallend als verdedigend echt heel goed en maken een paar geweldige goals. Mijn ploeg heeft het ook in de laatste twintig minuten nog geweldig gedaan, want met negen man spelen is niet makkelijk.”

Even leek het zelfs nog 5-4 te worden via Cesar Azpilicueta, maar die goal werd afgekeurd wegens hands van Chelsea-spits Tammy Abraham. Ten Hag heeft nog een duidelijk verzoek richting de UEFA. ,,Ze zouden nog eens goed moeten kijken en de rode kaarten van Blind en Veltman seponeren. Anders worden we ook nog extra gestraft, want dan kunnen ze ook niet meedoen in de uitwedstrijd bij Lille.”