Ten Cate neemt Boussoufa mee naar WK voor clubs

Al Jazira opent het WK volgende week woensdag in Al Ain tegen Auckland City FC uit Nieuw-Zeeland, de dominante ploeg in Oceanië. De winnaar neemt het in de tweede ronde op tegen de Aziatische titelhouder Urawa Red Diamonds. Real Madrid en Grêmio, de kampioenen van Europa en Zuid-Amerika, stromen pas in de halve finales in. De eindstrijd van het WK voor clubs is op zaterdag 16 december in Abu Dhabi.