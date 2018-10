'Tempo Bayern-verdedigers deed denken aan een vakantiewandeling'

'Kovac heeft de winstloze triple' kopt Bild, waar ook in een subtiel kopje 'mini-crisis' te lezen valt. Bayern München heeft nu inclusief de wedstrijd tegen Ajax drie wedstrijden niet gewonnen. Eerst werd er 1-1 gelijkgespeeld tegen FC Augsburg, waarna Hertha BSC in eigen huis met 2-0 won van de ploeg van coach Niko Kovac.



De Süddeutsche Zeitung, de krant uit München, vond dat Bayern na de 1-0 zich teveel instelde op een ontspannen avondje: ,,De Ajax-aanvallers lokten de Bayern-verdedigers, wiens spel deed denken aan een ontspannen vakantiewandeling, steeds vaker de fout in. Zij waren overal en de verdediging van Bayern nergens. Vooral de het centrale duo Boateng en Hummels maakte talrijke onnauwkeurigheden", concludeert de krant.



,,Onbegrijpelijk", voegt Bild daar aan toe. ,,Bayern nam gas terug en de ploeg van Erik ten Hag nam die uitnodiging dankbaar aan."



Tot slot wijzen de Duitse kranten op het historische karakter van de 1-1 tussen Ajax en Bayern München. ,,De laatste vier seizoenen won Bayern München alle thuisduels in de groepsfase van de Champions League."