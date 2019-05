Telstar ontslaat speler na ziek melden vanwege Spurs-Ajax

Technisch directeur Piet Buter bevestigt het ontslag van Jordie van der Laan in het Haarlems Dagblad. De speler zelf spreekt nu van een ‘onhandige actie'. ,,Maar ik was ervan overtuigd dat ik geen vrij zou krijgen van de training‘’, zegt Van der Laan in de IJmuider Courant. ,,In mijn beslissing nam ik mee dat wij met Telstar nergens meer voor speelden. In elk ander geval zou ik absoluut niet naar Londen zijn gegaan. Maar ik besef nu natuurlijk dat het een heel onhandige actie is geweest. Ik heb afgelopen donderdag naar aanleiding van de situatie een gesprek gehad met Piet en in goede harmonie is besloten uit elkaar te gaan.”