Teleurgestelde Wüst moet op zoek naar nieuwe sponsor

Eigenlijk verandert de situatie niet voor Ireen Wüst, 31 jaar en Nederlands meest gelauwerde olympiër. Ze zou na dit seizoen zonder ploeg en zonder sponsor komen te zitten, en dat is nog steeds het geval. Maar toch baalt ze. Wüst voelt zich aan de kant gezet door haar huidige sponsor Justlease, die mogelijk toch doorgaat in het schaatsen. Maar - althans, zo is de lezing van Wüst - niet met haar, omdat ze te oud is.

Na weken van geruchten over een doorstart van haar sponsor, Justlease, vroeg ze haar coach Rutger Tijssen wat die ervan wist. ,,Ik kon twee dingen doen'', zegt Tijssen. ,,Glashard liegen, of vertellen dat Justlease inderdaad heroverweegt om door te gaan.'' Maar in die eventuele toekomstplannen komt Wüst niet voor, was de boodschap aan de vijfvoudig olympisch kampioene, aan de vooravond van de WK allround in Amsterdam afgelopen weekeinde.

In oktober meldde Justlease, sinds 2,5 jaar haar hoofdsponsor, dat het zou stoppen met de schaatsploeg. De missie om met Wüst voor de vierde opeenvolgende Olympische Spelen goud te winnen was nog gaande, is inmiddels met succes voltooid, en het bedrijf wilde daarna 'nieuwe wegen verkennen'.

Dus zou Wüst vanaf 1 april zonder ploeg zitten. Dat Justlease erover denkt toch in het schaatsen te blijven en zonder haar verder te gaan, steekt bij Wüst, vooral omdat ze het van Tijssen moest horen en er zelf naar moest vragen. ,,En ik ben dit project, toen Team4Gold, drie jaar geleden met eigen geld en steun van House of Sports (haar management, red.) begonnen. Het is mijn kindje. Dan is het jammer dat het zo eindigt'', zei Wüst bij de NOS. ,,Maar iedereen is vrij zijn eigen keuzes te maken.''

Opvallend genoeg regelt House of Sports ook het management van Team Justlease.nl, maar zou het marketingbureau evenmin op de hoogte zijn geweest van het feit dat er achter de schermen door het bedrijf wordt gesproken om toch in het schaatsen te blijven, maar dan met een jongere (en wellicht goedkopere) ploeg.

Tijssen zegt nog geen knopen te hebben doorgehakt over de toekomst. ,,Het waren drie onwijs gave jaren met dit team, dat door Ireen en House of Sports is opgezet en waar ik destijds bij ben ingestapt. We hebben alle doelen bereikt. Maar het waren ook drie intensieve jaren. Ik ga nadenken wat ik wil.'' Justlease laat weten zich te beraden op de sponsoraanpak voor de toekomst en daar later over naar buiten te treden.

Duidelijk is wel dat het bedrijf met collega-sponsors Plantina en Clafis in gesprek is om een samenwerkingsverband op te richten. ,,Die gesprekken zijn in mijn ogen meer dan verkennend'', zegt Clafis-oprichter Bert Jonker. ,,Wij als drie bedrijven vinden elkaar in het feit dat we het meer dan zat zijn hoe het in schaatsen werkt. We mogen alleen geld overmaken, maar krijgen er niets voor terug. We hopen dat te kunnen veranderen.''