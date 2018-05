Teleurgestelde Van Dijk bedankt fans: 'Jullie steun was verbluffend'

,,Woorden doen geen recht aan hoe trots ik ben om deel uit te maken van deze geweldige club, met deze groep spelers en stafleden", zo begint de Bredase captain van Oranje zijn betoog. ,,Spelen in een Champions League-finale voor deze geweldige club was een droom die uitkwam en hoewel het resultaat vanvond niet onze kant op ging, winnen we samen en verliezen we samen. We zullen terugkomen!"

'We moeten blijven geloven'

Ondanks het gevoelige verlies heeft Van Dijk veel vertrouwen in de toekomst van Liverpool. ,,Er is geen limiet aan wat we als groep kunnen bereiken en we moeten blijven geloven. Ik ben enthousiast over de toekomst. Bedankt aan de ongelooflijke fans van Liverpool: jullie steun was verbluffend. We stellen het enorm op prijs."