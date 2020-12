Teleurgestelde Albon geeft niet op: ‘Pijnlijk, maar in 2022 wil ik terug zijn’

Dat Albon volgend seizoen niet meer in de Formule 1 te bewonderen, noemt de coureur ,,pijnlijk”. Toch zal het niet als een grote verrassing zijn gekomen voor de 24-jarige snelheidsduivel, aangezien hij het hele seizoen ver achterbleef bij ploeggenoot Max Verstappen. De Nederlander liet zich de laatste weken ook regelmatig kritisch uit over Albon, wat de geruchten over een vertrek van de Thai alleen maar versterkte.

Eerder deze week maakte Red Bull bekend dat het Pérez heeft binnengehaald als nieuwe teamgenoot voor Verstappen. Die boodschap kwam hard aan bij Albon. ,,Ik heb dit seizoen alles gegeven, maar het was gewoon niet genoeg”, toont hij zich zelfkritisch. Opgeven staat nit in het woordenboek van de Thai. ,,Er zit veel meer in me dan ik nu heb laten zien. In 2022 wil ik terug in de Formule 1 zijn om de Thaise vlag te vertegenwoordigen.”

Albon haalde slechts twee keer het podium het afgelopen seizoen, hij werd derde in Toscane en Bahrein. Ter vergelijking: in dezelfde auto won Verstappen twee races en eindigde hij daarnaast negen keer tweede of derde. Gemiddeld was Albon 0,523 seconden per rondje langzamer dan zijn ploeggenoot.

