Tekenbeet Go Legend verpest WK-kansen voor amazone Marlies van Baalen, Karen Nijvelt mag nog wel hopen

Marlies van Baalen is de meest opvallende afwezige op de longlist voor de wereldkampioenschappen dressuur. Door een blessure van haar paard Go Legend miste de zogeheten observatiewedstrijden, waardoor de 41-jarige Brakelse niet meer in aanmerking komt voor een plekje in de WK-selectie.

De bondscoaches Alex van Silfhout (dressuur) en Jos Lansink (springen) maakten dinsdag hun voorlopige selecties bekend. Op 20 juli volgt de bekendmaking van de definitieve WK-teams. In het Deense Herning zijn van 6 tot en met 14 augustus tevens de eerste olympische teamtickets te verdienen voor de Spelen van 2024 in Parijs.

Laatste mogelijkheid

Van Baalen was er vorige zomer nog bij in Tokio, waar ze met Go Legend als 20ste eindigde in de Grand Prix en de Grand Prix Special. In de landenfinale behaalde ze samen met Edward Gal en Hans Peter Minderhoud de vijfde plaats. Het CHIO vorige week in Aken was de laatste mogelijkheid voor de Brakelse combinatie om zich nog in de kijker te rijden voor de komende WK. Van Silfhout selecteerde haar voor de Nations Cup, maar die wedstrijd moest ze afzeggen. ,,Het was te kort dag om op tijd fit te zijn.”

Quote Tja, zoiets kan gebeuren bij sporten met levende have Marlies van Baalen (41)

Vlak voor de eerste WK-observatiewedstrijd, in Exloo, ontdekte Van Baalen een grote bult bij Go Legend precies op de plek waar het zadel vastgemaakt wordt. ,,Een tekenbeet is de vermoedelijke oorzaak. Die is gaan ontsteken. Tja, zoiets kan gebeuren bij sporten met levende have.”

Voor Van Baalen zit het zomerseizoen erop voordat het goed en wel begonnen is. Op de NK in Ermelo eindigde ze nog als vierde na een veelbelovend optreden tijdens Indoor Brabant als afsluiting van het binnenseizoen. ,,Dat was een mooie uitslag (7de in de wereldbeker Grand Prix Freestyle, red.). Ik had er helemaal zin in.”

Van Liere: twee paarden

Het is nu aan anderen om volgende maand het olympische ticket binnen te halen. Nederlands kampioen Dinja van Liere uit Uden staat met twee paarden op de longlist: Hermès en Hartsuijker. Karen Nijvelt uit Hoeven, die vorige week debuteerde in het vijfsterrenconcours van Aken, staat ook op de lijst met de merrie Elysias. Ondanks een ingelaste wedstrijdpauze heeft Hans Peter Minderhoud (Oosterbeek) met GLOCK's Dream Boy wel een plekje gekregen op de voorlopige lijst.

Volledig scherm De gouden NK-combinatie Dinja van Liere-Hermès ontbreekt uiteraard niet in de voorlopige WK-selectie. © ANP

Van Silfhout koos verder voor Emmelie Scholtens (Gorinchem) met Indian Rock, Marieke van der Putten (Groesbeek) met Torveslettens Titanium RS2, Thamar Zweistra (Schore) Hexagon's Ich Weiss en Denise Nekeman (Hasselt) met Boston STH.

Springruiters

Harrie Smolders (Lage Mierde) en Maikel van der Vleuten (Someren) zijn de enige Brabantse springruiters die nog in de race zijn voor een WK-selectie. Smolders staat zelfs met drie paarden op de longlist van bondscoach Jos Lansink: de ruinen Monaco en Bingo du Parc en de hengst Darry Lou. Beauville Z is het toppaard van Van der Vleuten.

Volledig scherm Harrie Smolders vorige week in actie in Aken met Bingo du Parc. © ANP / EPA

Overige gegadigden voor een retourtje Herning in augustus zijn Michael Greeve (Veeningen, Fyolieta), Willem Greve (Markelo, Grandorado TN), Hessel Hoekstra (Wierden, Icoon VDL), Marc Houtzager (Rouveen, Sterrehof's Calimero en Sterrehof's Dante), Patrick Lemmen (Exit Remo), Johnny Pals (As, Zarkava Hero Z), Sanne Thijssen (Sevenum, Con Quidam en Hi There) en Jur Vrieling (Fiumicino van de Kalevallei en Long John Silver 3).

Sanne Voets uit Berghem (Demantur RS2 ) en Demi Haerkens uit Someren (EHL Daula) maken deel uit van de voorlopige WK-selectie op het onderdeel paradressuur.