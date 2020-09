Teixeira tekent voor 2 jaar in de Kuip, FC Twente trekt Dumic aan

De leiders­trui is nu nog een giftig geschenk

3 september De rit naar de top van de Mont Aigoual was zwaar genoeg, maar de favorieten lieten elkaar vandaag toch met rust. Primoz Roglic, Tom Dumoulin en de Jumbo-ploeg trekken de gele trui liever nog even niet aan. ,,Aan de leiding staan is geen geschenk.’’