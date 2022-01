Tegenvaller voor Jasper Cillessen: doelman valt uit met spierblessure

Samenvatting Krankzinni­ge ontknoping: Steven Bergwijn helpt Tottenham aan zege met goals in 95ste en 97ste minuut

Steven Bergwijn was vanavond de grote held bij Tottenham Hotspur op bezoek bij Leicester City. Met goals in de 95ste en 97ste (!) minuut wist hij een 2-1 achterstand om te buigen in een 2-3 overwinning voor de ploeg van Antonio Conte, die dankzij de Nederlander ongeslagen blijft als coach van Tottenham in de Premier League.

