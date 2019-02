Tegenvaller voor ABN Amro WTT: Geen Zverev in Rotterdam

De afzegging is een tegenvaller voor toernooidirecteur Richard Krajicek. De talentvolle Duitser (21) zou de plaatsingslijst aanvoeren en was één van de grootste namen voor komende editie. Maar zoals vrijwel ieder jaar krijgt het ABN Amro-toernooi ook deze keer te maken met een afmelding. ,, Zverev had in aanloop naar de Australian Open al problemen met zijn enkel en tijdens de Davis Cup is deze blessure teruggekeerd. Om die reden kan hij niet in actie komen in Ahoy”, reageerde Krajicek. De Australiër Matthew Ebden is de vervanger van Zverev.