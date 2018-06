Tegenstanders AZ en Vitesse in voorronde Europa League bekend

De duels worden op 26 juli en 2 augustus gespeeld. Mochten AZ en Vitesse deze ronde doorkomen dan volgen nog de derde voorronde en de play-offs. In de derde ronde stroomt Feyenoord in. De loting voor die ronde staat gepland op 23 juli. Het eerste duel volgt op 9 augustus. Mocht Ajax in de Champions League uitgeschakeld worden door Sturm Graz, dan stromen de Amsterdammers ook in de derde voorronde in.