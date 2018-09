Tegenstander Rico Verhoeven ontsnapte aan gangsterleven

Glory 59Guto Inocente vecht morgenavond in de Johan Cruijff Arena tegen Rico Verhoeven. De 32-jarige Braziliaan daagt 29-jarige Halsterenaar uit om de wereldtitel zwaargewicht. Het had niet veel gescheeld of Inocente had hier niet rondgelopen.

De Braziliaan ontsnapte in zijn jeugdjaren aan het gangsterleven in zijn geboorteplaats Brasilia. ,,Ik was in mijn jeugd bendelid in Brazilië, toen ik 17 was werd ik in mijn borst geschoten.” Inocente overleefde de schietpartij en werd naar eigen zeggen door zijn vader op het rechte pad gebracht. ,,Mijn vader is mijn held. Ik ben hier dankzij hem.”

Knock-out

Inocente begon op zijn vierde – onder leiding van zijn vader – met het trainen van slaan. Op zijn zevende begon hij met jiu-jitsu. Via het MMA kwam hij later in het kickboksen terecht. Inocente maakte zijn debuut in het zwaargewicht tijdens Glory 27 in 2016. Een glansrijk debuut. Na veertig seconden lag tegenstander Demoreo Dennis knock-out in de ring. Later werd deze knock-out verkozen tot ‘knock out of the year’.

Daarna vocht hij nog zes keer onder de vlag van Glory. De cijfers: 6 keer winst, 1 keer verlies en 1 uitgedeelde knock-out. Het verlies leed hij tegen Jamal Ben Saddik – de laatste uitdager van Verhoeven. In totaal vocht Inocente 43 kickbokswedstrijden, acht keer delfde hij het onderspit.