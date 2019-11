Tegenstander AZ pakt zesde titel op rij

De tegenstander van AZ werd de afgelopen vijf jaar ook al kampioen in Kazachstan. In de Europa League vallen de resultaten wel tegen. FC Astana is na drie duels in groep L nog altijd puntloos. AZ, dat de Kazakken twee weken geleden in Den Haag met 6-0 versloeg, staat achter Manchester United (zeven punten) op de tweede plaats met vijf punten. De wedstrijd in de Kazakse hoofdstad Nur-Sultan begint donderdag om 16.50 uur Nederlandse tijd.