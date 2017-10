Tegenslag en frustraties voor Raonic

Tegen Sugita gaf de als derde geplaatste Raonic al na één game spelen op. ,,Het ging mis toen het 40-40 werd. Ik voelde een stevige pijn in mijn been. Het is lastig om nu al aan te geven hoe ernstig het is'', zei Raonic, die dinsdag in de eerste ronde met 6-3 6-4 had gewonnen van de Serviër Viktor Troicki. ,,Het is een frustrerend jaar.''