Tegen Ajax krijg je altijd kansen, zo weten ze ook bij FC Midtjylland

Zelfs de hekkensluiter van de eredivisie had zomaar vier of vijf keer kunnen scoren in de Johan Cruijff Arena. Er gloort dus misschien wel een mooi avondje voor de kampioen van Denemarken als Ajax morgen op bezoek komt voor de derde groepswedstrijd in de Champions League.



Priske kon wel wat positieve energie gebruiken, want even voor Ajax tegen Fortuna ging hij met zijn ploeg zwaar onderuit tegen Nordsjælland (4-1), de club waarvoor de geblesseerde Ajacied Mohammed Kudus vorig seizoen nog uitkwam. Met het oog op het duel met Ajax had Priske gewaardeerde basisspelers als Erik Sviatchenko, Paulinho en Sory Kaba thuisgelaten. Ook Frank Onyeka en Awer Mabil kregen rust. ,,Die nederlaag komt dus op mijn conto", zei hij. ,,Morgen tegen Ajax staat er een heel ander Midtjylland.”