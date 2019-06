Teams worden het niet eens: Formule 1 gaat door met dezelfde banden

Het seizoen in de Formule 1 gaat door met dezelfde banden. De teams uit de belangrijkste raceklasse konden het vrijdag, in aanloop naar de eerste vrije training van de Grote Prijs van Oostenrijk, niet eens worden over een terugkeer naar de banden die vorig jaar werden gebruikt.