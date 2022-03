Teams laten steeds meer zien: Max Verstappen nipt voor Charles Leclerc, Mercedes blijft stuiteren

vrije training 2De tweede vrije training voorafgaand aan de GP van Bahrein had een verhelderende werking als het gaat om de verhoudingen tussen de teams. Max Verstappen was in de kwalificatiesimulatie de snelste, al was het verschil met Charles Leclerc bijzonder klein: 1.31,936 om 1.32,023. Bij Mercedes maken ze zich meer zorgen.

De tweede vrije training stond vrijwel volledig in het teken van de kwalificatie, die morgen om precies dezelfde tijd wordt verreden onder het kunstlicht in Bahrein. De teams werkten dan ook hun kwalificatieprogramma af, maar in de stal van Mercedes verliep dat allemaal nog niet geheel naar wens. ,,Hij stuitert nog altijd heel erg”, doelde Lewis Hamilton op het aanhoudende probleem dat hij en George Russell met hun ‘Silver Arrows’ hebben op de snelle gedeeltes van de baan. Bovendien werkte het DRS-systeem van de zevenvoudig wereldkampioen volgens het team van Mercedes niet naar behoren.

Naar mate de training vorderde, rond het tijdstip waarop over 24 uur Q2 begint in de kwalificatie, besloten de coureurs er nog meer werk van te maken. De mediums maakten plaats voor zacht, rood rubber, waarmee de tijden in een rap tempo verder omlaag gingen. Met name Ferrari maakte via Charles Leclerc aanvankelijk weer indruk, maar het was Max Verstappen die er nog een schepje bovenop wist te doen. Hij snelde met nog iets minder dan een half uur te gaan naar een 1.31,936 en die tijd stond ook aan het einde van de training nog altijd bovenaan. Met een verbetering naderde Leclerc de wereldkampioen wel nog tot op 87 duizendsten.

Verstappen met vertrouwen het weekend in

,,We hadden een goede dag", kijkt Verstappen op zijn eigen website terug op de eerste trainingen. ,,We hebben een paar dingen geprobeerd op de auto die goed uitpakten en daar ben ik blij mee. De korte en lange runs gingen goed, dat is erg positief. Maar je kunt zien dat Ferrari er goed bij zit. We zullen voor morgen af moeten wachten wat iedereen gaat doen met de motorstanden. Ik denk dat niemand nog gereden heeft met de motorstanden die ze gaan gebruiken tijdens de kwalificatie.”

Waar het Red Bull en Ferrari dus nog altijd voor de wind bleef gaan in de Bahreinse avond, worstelden Russell en Hamilton zich naar respectievelijk P4 en P9 op de tijdenlijst. Het team van McLaren ontdekte een waterlek aan boord bij Daniel Ricciardo en zit ook nog altijd in de hoek waar de klappen vallen, terwijl Williams onderaan de tijdenlijst bungelde. Een positieve dag was het voor Haas, met Mick Schumacher op P8 en Kevin Magnussen op P10.

