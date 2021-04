Teamgenoot Verstappen na beste kwalificatie ooit: ‘Foutje kostte mij poleposition’

SamenvattingDe Mexicaanse Formule 1-coureur Sergio Pérez zette in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Emilia Romagna zijn beste resultaat ooit neer, maar volgens de teamgenoot van Max Verstappen had er nóg meer in gezeten.

,,Ik maakte een klein foutje in de laatste bocht. Dat kostte me poleposition”, zei Pérez, die zich nu als tweede kwalificeerde. Voor de 31-jarige coureur, die al bijna 200 grands prix reed, was een derde plek voorheen het hoogst haalbare tijdens de kwalificaties.

De verschillen op het circuit van Imola waren bijzonder klein. Wereldkampioen Lewis Hamilton veroverde zijn 99ste pole in de Formule 1, maar de Red Bull-coureurs Pérez en Verstappen zaten binnen één tiende van een seconde. De Mexicaan gaf 0,035 toe, de Nederlander 0,087. Voor Verstappen was het de eerste keer sinds 2018 dat hij door een teamgenoot werd afgetroefd in de kwalificatie.

,,Met Max heb ik een bijzonder goed referentiepunt”, zei Pérez, die zondag zijn tweede race voor Red Bull rijdt. ,,Dit geeft niet alleen mij veel vertrouwen, maar ook het team. Het is fijn voor hen om te weten dat ze nu twee coureurs hebben die het team vooruit kunnen helpen. Max en ik hebben zondag in de race verschillende strategieën; ik start op de soft-banden en hij op de mediums. Ik kijk uit naar een mooie race, we kunnen Mercedes onder druk zetten.”