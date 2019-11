Teambazen zien nieuwe F1-regels als ‘stap in de juiste richting’

Door Arjan Schouten



Was het echt toeval dat er vandaag niemand van Mercedes of Red Bull aanschoof bij de persconferentie van de teambazen in Austin? Christian Horner en Toto Wolff lieten zich al vrij negatief uit over het nieuwe regelpakket dat vanaf 2021 gaat melden. Dus mocht Ferrari-teambaas Mattia Binotto opdraven met vier collega’s van McLaren (Zak Brown), Toro Rosso (Franz Tost), Renault (Cyril Abiteboul) en Williams (Claire Williams) om wat positiefs te zeggen over de regels. En dat deed de Italiaan, die namens Ferrari al bij de World Motor Sports Council instemde met de regels. Op de vraag of de Italianen nog overwegen om ergens hun veto in te zetten, schudde Binotto heftig zijn hoofd. ,,Wij zien dit als het moment om de sport te transformeren richting een betere toekomst. Om de sport duurzamer te maken. En ik zie dat als een verantwoordelijk voor ons allemaal als team’’, zo sprak de Italiaan. ,,Samenwerken om tot een duidelijk pakket te komen vonden wij belangrijker dan dwarsliggen. Al ben ik er wel van overtuigd dat we gedurende dit proces, als we straks daadwerkelijk de auto’s gaan bouwen, allemaal nog wel moeilijke momenten gaan kennen, hoor.’’