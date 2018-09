Teambaas Renault: Verstappen wel erg veeleisend

Volgens Abiteboul moet Verstappen zich niet zo druk maken om de Renault-motoren maar zich focussen op zijn eigen prestaties en zijn racewagen. Verstappen weet al dat hij in Rusland vanuit de achterhoede moet beginnen. Voor de vierde keer dit seizoen is de motor in zijn bolide gewisseld, wat Verstappen een zogeheten gridstraf oplevert. Red Bull valt terug op de oude motor van Renault, omdat de vernieuwde en iets snellere Spec C-versie nogal wat haperingen vertoonde.



Verstappen is niet te spreken over de motoren van Renault. ,,We hebben het hier wel over iemand die zeer veeleisend is", aldus de topman van Renault die Verstappen dit seizoen veel hoorde klagen over het tekort aan kracht in de motor van Renault. ,,En nu zegt hij dat onze motoren niet kunnen presteren op grote hoogte. Max weet zelf ook wel dat alle motoren niet optimaal werken op hooggelegen circuits."