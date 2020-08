Teambaas Red Bull: ‘Pitstop Verstappen was nodig’

Red Bull koos ervoor om Verstappen in de voorlaatste ronde naar binnen te halen voor een verse set banden, zodat de Nederlander nog voor de snelste ronde kon gaan. Vlak daarna klapte de voorband van Hamilton, waardoor de vraag opkwam: had Verstappen de race kunnen winnen als hij geen pitstop had gemaakt? ,,De banden van Max zaten op de limiet”, vertelt teambaas Christian Horner. ,,Er zaten heel veel beschadigingen op de band. We moeten dankbaar zijn voor wat we hebben behaald in plaats van kijken naar wat het mogelijk had kunnen zijn. We hebben mazzel gehad door de pech van Bottas. Mercedes had vandaag veruit de snelste wagen.”