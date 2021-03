Teambaas Red Bull: ‘Goede keus van Max om Hamilton weer te laten passeren’

Teambaas Christian Horner van het Formule 1-team Red Bull vindt dat Max Verstappen zich van zijn meest sportieve kant heeft laten zien in de Grote Prijs van Bahrein. Drie rondes voor het einde van de race nam Verstappen met een inhaalactie de leiding over van Lewis Hamilton, maar hij overschreed daarbij wel de zogeheten ‘track limits’ in bocht 4. Zoals de regels aangeven stond de Nederlander een paar bochten later de eerste plaats weer af aan de Brit.