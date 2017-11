Teambaas Red Bull baalt van nieuwe discussie over haaienvin

Er leek een verbod te komen op de door velen als foeilelijk beschouwde vin en de eveneens impopulaire T-wing, het extra vleugeltje voor de achtervleugel. De teambazen besloten in de loop van het jaar de haaienvin toch te handhaven, maar nu is er weer discussie over de grootte ervan.

,,Een maand geleden hebben we hierover gepraat. Ik dacht dat we hadden afgesproken de vin te laten zoals die nu is, met het nummer van de coureur daarop'', zei teambaas Christian Horner van Red Bull, de renstal van Max Verstappen. ,,Maar sindsdien zijn dingen veranderd.''

Volgens Horner kwam directeur Zak Brown van McLaren uit commercieel oogpunt weer met een nieuwe variant. ,,Hij heeft een grote sponsor voor volgend jaar vastgelegd. Zak wil die zoveel mogelijk ruimte geven op de achtervleugel.'' McLaren stelde daarom als alternatief een miniversie van de haaienvin voor, zodat de achtervleugel beter te zien is.