Teambaas Mercedes: Als het zelfs Verstappen niet lukt om in te halen wordt het erg lastig

,,We dachten dat we een marge van drie seconden hadden, dus we moeten onze data opnieuw bekijken", vertelt teambaas Toto Wolff aan het Britse Sky. ,,We hadden vijftien seconden nodig en we hadden er twaalf. We dachten op dat moment dat het voldoende was."



Omdat Vettel tijdens een virtual safety car periode naar binnen kon, kwam hij voor Hamilton weer de baan op. Voor de wereldkampioen lag er toen de taak om de Duitser op het circuit voorbij te gaan. Dat terwijl Albert Park bekend staat als een baan waarop het extreem lastig is om in te halen. ,,We hebben opnieuw gezien dat het bijna onmogelijk is. Als zelfs Max Verstappen hier niet inhaalt, dan wordt het wel erg lastig."