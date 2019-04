Teambaas Horner komt niet met doelstelling voor aantal zeges Red Bull

Bondscoach Moerenhout: Van der Poel mag als kopman mee naar WK

12:44 Als Mathieu van der Poel het wil, dan gaat hij als kopman mee met de Nederlandse ploeg naar het WK op de weg eind september. Bondscoach Koos Moerenhout wil in zijn selectie voor de mondiale titelstrijd in het Engelse Yorkshire met liefde een plek reserveren voor de winnaar van de Amstel Gold Race. Moerenhout: ,,Ik ben al in Yorkshire wezen verkennen. Het is een parkoers wat Van der Poel op het lijf is geschreven. Het mag geen verrassing zijn dat ik hem er graag bij wil.’’