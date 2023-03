Teambaas Haas trapt na richting Mick Schumacher: ‘Aan een dood paard kan je niet blijven trekken’

,,Hij heeft twee jaar de tijd gekregen,” aldus de excentrieke Italiaan in een interview met het Britse Inews. ,,We zijn met hem niet gekomen waar we wilden komen en daarom moest ik iets veranderen. Aan een dood paard kan je niet blijven trekken.” Hij besloot het stoeltje van Schumacher te geven aan de meer ervaren Nico Hülkenberg.

In de Netflix-serie ‘Drive to Survive ‘ was al te zien hoe Steiner zich stoorde aan het rijgedrag van de 23-jarige Schumacher, die zeker in het begin van het seizoen enkele keren crashte. ,,Maakt hij zich zorgen over oververhitting van de remmen? Hij gaat zo verdomd langzaam dat hij de remmen niet nodig heeft”, riep Steiner voor het oog van de camera.

Steiner kwam uiteindelijk tot de conclusie dat er bij Haas geen toekomst meer is voor Schumacher. ,,Ik heb rustig met hem gesproken en uitgelegd dat we met een ervaren coureur het team vooruit moeten brengen. Het was niet leuk om te doen, maar je moet professioneel blijven. Dat gesprek was natuurlijk niet makkelijk. Hij was er niet blij mee, maar stelde zich wel volwassen op. Volgens mij had hij het wel zien aankomen, hij is een slimme jongen.”

De rol van Schumacher in de Formule 1 is nog niet helemaal uitgespeeld. Hij is dit seizoen reserverijder voor zowel McLaren als Mercedes. Als een van de vaste coureurs verhinderd is, kan er dus alsnog een beroep op hem worden gedaan.