'Te oude' Vardy stopt als international

De laatbloeier van Leicester City vindt zichzelf te oud, wil meer tijd voor zijn familie en is van mening dat hij te weinig speeltijd krijgt. Vardy, die pas in 2015 voor het eerst werd opgeroepen, is inmiddels 31 jaar. Hij speelde 26 wedstrijden voor Engeland.

Aan de Engelse krant The Guardian vertelt Vardy dat hij al een tijdje met de gedachte speelde. ,,Ik ben de jongste niet meer en je kunt zien dat de bondscoach wil verjongen. Dat heeft gewerkt, want tijdens het WK kwamen we tot de halve finales. Ik denk dat het tijd is om jongere jongens de kans te geven.’’



Vardy gooit de deur naar de nationale nog niet helemaal dicht. Mocht de nood aan de man zijn vanwege blessures, dan blijft hij beschikbaar.

Vardy is niet de enige Engelse international die het voor gezien houdt. Ook Gary Cahill van Chelsea stopt. De 32-jarige verdediger maakte in 2010 zijn debuut bij de Three Lions.