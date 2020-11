'Te dikke’ Süle opnieuw buiten wedstrijdselectie Bayern München

Voor Ajax telt alleen de winst tegen Midtjyl­land

16:10 Voor Ajax telt alleen de winst als FC Midtlylland op bezoek komt in de vierde speelronde van de groepsfase van de Champions League. Het elftal van trainer Erik ten Hag wil graag overwinteren tussen de beste teams van Europa en daarvoor is een zege op de kampioen van Denemarken bijna noodzakelijk. Volg alles van het CL-duel van de Amsterdammers vanaf 19.30 uur in ons liveblog. Volg hier het andere duel uit Groep D, tussen Liverpool en Atalanta.