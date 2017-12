Taylor: Gebrek aan ervaring bij Lewis

,,Toen het 1-1 in sets stond, dacht ik: 'Wat ben ik een lucky boy'." Terecht, want zijn jonge tegenstander uit Wales miste een kans om op 2-0 te komen. Ook in de volgende twee sets kreeg Lewis darts om ze naar zich toe te trekken. Maar het stond na vier sets geen 4-0 voor Lewis, maar 3-1 voor Taylor.



,,Gebrek aan ervaring", meende de oude Vos (57), die doorstoomde naar 6-1 maar wel lovend sprak over zijn tegenstander. ,,Nu ik stop, wordt hij een jongen om in de gaten te houden voor de rest." Taylor had niet verwacht dat hij in zijn afscheidsjaar de eindstrijd zou bereiken, zijn 21ste WK-finale. ,,Ik was een beetje bang voor Chris Dobey in de eerste ronde. En toen ik in de kwartfinale tegenover Gary Anderson kwam te staan, dacht ik dat het voorbij was. Maar dat is dus niet zo."



Taylor herhaalde nog maar eens dat hij het liefst tegen Raymond van Barneveld in de finale had gestaan. ,,Hij had echt goede kans om met 5-1 of zo te winnen van Michael van Gerwen, maar dat is dus niet gebeurd. Ik ga zo meteen lekker onderuit die andere halve finale kijken. Michael is niet zomaar klaar met Rob Cross, denk ik."