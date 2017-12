Taylor: Eigenlijk is het oneerlijk

Door Max van der Put



,,Ik denk dat het verschil was dat ik geen last had van druk en Gary wel", aldus The Power. ,,Hij moet hier goed presteren om hoog in de ranking te blijven. Voor mij speelt dat allemaal geen rol meer. Eigenlijk is het een beetje oneerlijk. Bovendien heeft Gary twee levens momenteel. Eentje met zijn jonge kinderen en daarnaast het darts. Ik heb bewondering voor hem, want dat is een zware combinatie."