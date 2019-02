Tatiana Calderon eerste vrouw in de Formule 2

column Ik zou best een keer een dag Mathieu van der Poel willen zijn. Of wat langer...

9:00 Ik zou best een keer een dag Mathieu van der Poel willen zijn. Of een week. Of een maand. Of voor mijn part een uur. En dan echt niet alleen omdat hij dik 26 jaar jonger is dan ik. Of omdat zijn haar beter zit dan het mijne.