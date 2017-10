Tapia mogelijk inzetbaar tegen Donetsk

Er staat geen maat op veelvraat Van der Poel

17:00 Mathieu van der Poel heeft zondag ook de tweede wedstrijd uit de Superprestigereeks gewonnen. De dit seizoen vrijwel ongenaakbare Nederlander zag in en rond de Kuil van Zonhoven zijn eeuwige rivaal Wout van Aert er vroeg in de wedstrijd vandoor gaan. Maar Van der Poel dichtte het gat snel om vervolgens alle concurrenten ver achter zich te laten. De Belgische wereldkampioen Van Aert reed in de slotfase weg bij Lars van der Haar in de strijd om de tweede plaats. De Nederlander eindigde als derde.