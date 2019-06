Tapia met Peru niet langs tiental Venezuela

Luis Mago kreeg in de 75ste minuut zijn tweede gele kaart namens Venezuela en dat was voor Peru reden om in het laatste kwartier nog vol op jacht te gaan naar een overwinning, die de ploeg ook misschien wel verdiend had. Dat lukte echter niet.



Tapia, die het afgelopen seizoen door Feyenoord aan Willem II werd verhuurd, speelde heel de wedstrijd mee bij Peru en zag Christofer Gonzales voor rust de 1-0 maken. De VAR had echter een overtreding gezien en keurde de goal af.



Peru, waar Tapia nog geel pakte, en Venezuela komen dus allebei op één punt in Groep A van het Zuid-Amerikaanse landentoernooi, dat afgelopen nacht van start ging met Brazilië - Bolivia. Brazilië won met David Neres in de basis met 3-0.