Tallon Griekspoor zegt sorry na ‘wegsturen’ van zijn coach: ‘Gebeurde in het heetst van de strijd’

Vierde divisie Unitas’30 blijft na bloedstol­len­de wedstrijd in de vierde divisie: ‘Nacompeti­tie hadden we niet getrokken’

Door met 3-2 van Kampong te winnen heeft Unitas’30 zich gehandhaafd in de vierde divisie. De ploeg van Juliën van Vugt maakte het in de slotfase nog erg spannend, maar trok de overwinning uiteindelijk over de streep. ,,Ik ben erg trots op de gasten”, aldus Van Vugt.