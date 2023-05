Tallon Griekspoor wint eerste ronde op voorbereidingstoernooi Roland Garros

LIVE Giro d’Italia | Voorsprong kopgroep op peloton neemt snel af, kan Roglic het verschil maken?

De Giro d’Italia gaat de slotweek in en vandaag staat de zestiende etappe op de rol. Het is een zware bergrit, met vijf beklimmingen en finish op de Monte Bondone. De favorieten voor de eindzege kunnen zich niet langer verstoppen. Blijf hier via een livewidget op de hoogte van het koersverloop en volg in ons liveblog de belangrijkste ontwikkelingen.