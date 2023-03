Tallon Griekspoor vol vertrouwen richting clash met Novak Djokovic: ‘Ja, waarom niet?’

Later vandaag staat er voor de Nederlandse tennisliefhebber een mooie clash op het programma. Tallon Griekspoor neemt het, na zijn zege op Constant Lestienne gisteren, tegen één van de beste tennissers aller tijden op: Novak Djokovic. De Nederlander verwacht een zware wedstrijd, maar acht zichzelf niet kansloos, zegt hij in een interview met Ziggo Sport.

De 26-jarige tennisser verkeert in een goede vorm: ,,Ik heb gewoon twee hele goede maanden erop zitten. Het is hier in Dubai een iets snellere baan. Dat is is gunstig tegen Djokovic.” Hij realiseert zich wel dat de tegenstander van hoog niveau is: ,,Het blijft gewoon een hele moeilijke en pittige opgave. Hij heeft sinds de Australian Open niet meer gespeeld, maar hij heeft nooit veel moeite met snelle aanpassingen. Een hele pittige uitdaging, maar wel een hele mooie opgave.”

Een strijdplan is er in meer of mindere mate wel: ,,Je weet in principe wat hij doet, maar wát hij doet is van zo’n ongelofelijk hoog niveau dat het gewoon heel moeilijk is hem te bespelen. Ik zal zelf heel erg goed moeten spelen, serveren en de punten kort houden. Ik moet denk ik mijn beste dag ooit hebben om die wedstrijd te winnen.” De Haarlemmer gaat vol voor de winst: ,,Aan mijn vertrouwen en spel ligt het niet. Ja, waarom niet?”

Volledig scherm Novak Djokovic en Tallon Griekspoor troffen elkaar één keer eerder. © AFP

Djokovic

De Serviër speelde gisteren voor het eerst sinds zijn eindzege op de Australian Open weer een wedstrijd. Hij won in drie sets moeizaam van Tomas Machac. ,,Tomas speelde zeker niet zoals de nummer 130 van de wereld normaal doet. Hij speelde geweldig tennis en bezorgde me allerlei problemen", zei Djokovic na de wedstrijd.

De nummer één van de wereld stond er op de momenten dat het moest: ,,Toen het er toe deed, vond ik een andere versnelling.” Tegen Griekspoor is er wel nog één verbeterpunt: ,,Fysiek moet ik beter voor de dag komen.”

De wedstrijd start vandaag niet voor 16.00 uur en is live te volgen via Ziggo Sport. De winnaar plaatst zich voor de kwartfinale. De mannen troffen elkaar één keer eerder: op de US Open van 2021 was de Serviër in drie sets veel te sterk voor de Nederlander.

