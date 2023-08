Tallon Griekspoor overtuigend verder in Washinghton, Botic van de Zandschulp voorlopig uit de running

Tallon Griekspoor heeft zijn eerste wedstrijd bij het ATP-toernooi in Washighton overtuigend gewonnen. De best geplaatste Nederlander op de wereldranglijst (37ste) rekende in de Verenigde Staten eenvoudig af met de Brit Liam Broady: 6-4, 6-2.

De partij tussen Griekspoor en Broady, de nummer 125 van de wereld, duurde iets minder dan anderhalf uur. Bij de laatste zestien neemt de 27-jarige Nederlander het op tegen de Fransman Gaël Monfils of de Kazach Alexandr Boeblik.

Griekspoor verloor vorige maand op Wimbledon zijn eerste wedstrijd, maar is verder bezig aan een uitstekend 2023. Hij won dit jaar de eerste ATP-toernooien uit zijn loopbaan: in januari in het Indiase Pune en in juni voor eigen publiek de Libéma Open in Rosmalen.

Meteen in de eerste game van de partij brak Griekspoor zijn tegenstander. Dat voordeel gaf hij niet meer prijs, al liet hij in de derde game een uitgelezen mogelijkheid om verder uit te lopen liggen door vijf breakpoints te missen. Bij 5-4 benutte Griekspoor zijn tweede setpoint.



Het tweede deel begon identiek, opnieuw kwam de Nederlander door een break op een voorsprong van 1-0. Bij 3-1 won hij opnieuw de servicegame van de Broady, waarmee de partij al min of meer was beslist. Bij 5-2 besliste hij de partij bij zijn eerste matchpoint.

Botic van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp komt voorlopig niet in actie door de enkelblessure die hij vorige maand heeft opgelopen. Hij meldde zich eerder deze week af voor het masterstoernooi van Toronto (7 augustus tot en met 13 augustus) en ook voor het masterstoernooi van Cincinnati (13 tot en met 20 augustus) ziet het er volgens zijn management niet goed uit.

,,Hij speelt voorlopig niet en dat is een hard gelag. Het is even flink balen, want hij wilde in de tweede helft van het seizoen flink gas geven na een reeks teleurstellingen”, aldus zijn manager Dille Rikkert. Van de Zandschulp (27) meldde zich in juli ook al af voor het graveltoernooi van Hamburg en ook het toernooi van Kitzbühel besloot hij niet te spelen.

Van de Zandschulp, de nummer 46 van de wereld, liep de blessure op tijdens een fysieke training, een dag voor vertrek naar Hamburg. Hij ondergaat deze week diverse onderzoeken en hoopt op korte termijn de training weer rustig op te kunnen pakken.



De US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar, begint op maandag 28 augustus. ,,Voorlopig is er voor de US Open geen paniek, maar een ideale voorbereiding is het niet. Het toernooi begint over ongeveer vier weken en we bekijken het telkens per week”, aldus Rikkert.

Gijs Brouwer

Gijs Brouwer heeft op het tennistoernooi van Los Cabos in Mexico de tweede ronde bereikt. De 27-jarige Nederlander won in de openingsronde met 6-2, 4-6, 6-2 van de Canadees Gabriel Diallo, die op de 140ste plaats vier plekken boven Brouwer staat op de wereldranglijst.

Brouwer kwam vorige maand op het gras van het Amerikaanse Newport niet verder dan de tweede ronde. Bij zijn debuut op Wimbledon strandde de Nederlander in de openingsronde tegen de Duitser Alexander Zverev nadat hij zich voor het grandslamtoernooi had geplaatst via de kwalificaties.

