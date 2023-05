Tallon Griekspoor ligt niet wakker van online haat: ‘Krijg zo 200 tot 300 toewensingen per partij’

Toen Griekspoor zondagmiddag dreigde te verliezen van de Spanjaard Pedro Martinez, was een simpele zoekopdracht op Twitter voldoende om de drek te zien. Hij was een klootzak en kon maar beter aids krijgen, plaatste een anonieme Twitteraar bijvoorbeeld. Het gebeurt in het tennis aan de lopende band.

In dit specifieke geval was Griekspoor niet ‘aangeschreven’, maar dat gebeurt op sociale media om de haverklap wel. Vooral spelers die op verlies staan, krijgen veel haatberichten binnen van gefrustreerde gokkers. ,,Op een grand slam zijn dat zo tweehonderd tot driehonderd berichten per wedstrijd”, zei Griekspoor, die uiteindelijk van Martinez won.

Online tool

Roland Garros biedt spelers daarom het programma ‘Bodyguard’ aan. Dat claimt in razend tempo reacties op sociale media te kunnen filteren en de haat en verwensingen onzichtbaar te maken voor de speler, als die dat wil. ,,Ik heb er iets over gehoord, maar me er niet echt in verdiept”, reageerde Griekspoor.

,,Het is triest dat het gebeurt, maar mij boeit het niet. Ik lees ze weleens, vaak moet ik er zelfs om lachen. Het doet me meer als familieleden berichten krijgen. En ik weet wel dat mijn manager tijdens partijen op mijn Instagram alles tegenhoudt en dichtzet. Te gek voor woorden dat dat moet, maar het is de tijd waarin we leven, je houdt dat met sociale media bijna niet tegen. Hooguit met geverifieerde accounts, dat je eerst je paspoort of identiteitsbewijs moet scannen om een account te kunnen maken. Maar dan nog heb je waarschijnlijk genoeg gekken die het doen.”

