Tallon Griekspoor krijgt wildcard voor Rotterdam na afmelding Andy Murray: ‘Geluk bij een ongeluk’

Daarmee doen er minimaal drie Nederlanders mee in Rotterdam. Botic van de Zandschulp is rechtstreeks toegelaten, Tim van Rijthoven kreeg een wildcard van toernooidirecteur Richard Krajicek. Griekspoor had daar ook aanspraak op gemaakt, maar was voornemens om in februari naar Zuid-Amerika te reizen voor twee graveltoernooien.

Hij is echter zo voortvarend gestart dit seizoen, met een ATP-titel in Pune, dat zijn ranking fors is gestegen. Maandag staat Griekspoor op plek 59. Hij komt daardoor in aanmerking voor de masterstoernooien in Indian Wells en Miami. Ter voorbereiding op die toernooien hardcourttoernooien past ‘Rotterdam’ ineens perfect in zijn schema. Maar Krajicek had zijn wildcards vergeven, dus moest Griekspoor in de wachtkamer.

Murray (35) speelde bij de Australian Open twee marathonpartijen. Hij schakelde de Italiaan Matteo Berrettini uit in vijf sets, in een wedstrijd die pas na 4 uur ’s nachts Australische tijd was afgelopen. Daarna klopte de Schot ook Thanasi Kokkinakis. In de derde ronde was de pijp leeg en verloor Murray van Roberto Bautista Agut.

Griekspoor bereikte ook de derde ronde in Melbourne. Hij won onder meer overtuigend van landgenoot Van de Zandschulp. Door de afmelding van Murray hoeft Griekspoor komend weekeinde geen kwalificatietoernooi te spelen in Ahoy. Hij haalde in Rotterdam drie keer de tweede ronde.

,,Het is een geluk bij een ongeluk”, zegt Krajicek. ,,Jammer dat Andy niet aanwezig is, maar Tallon is de man in vorm. Ik denk dat hij mooie dingen kan laten zien.”