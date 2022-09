Tallon Griekspoor klopt Amerikaan in twee zwaarbevochten sets, Nederland op voorsprong

,,Het was een wedstrijd van hoog niveau", zei Griekspoor direct na afloop. ,,Tommy is een fantastische speler en tenniste ook heel goed. Ik ben erg blij dat ik mijn team op 1-0 heb kunnen zetten.” De wedstrijd tegen de Verenigde Staten gaat alleen nog om groepswinst, na eerdere zeges op Kazachstan en het thuis spelende Groot-Brittannië van zowel Nederland als de tegenstander van vandaag. ,,We hadden nooit gedacht ons in zo'n zware ploeg al na twee wedstrijden gekwalificeerd te hebben. De opdracht die we vanochtend kregen was: maak plezier en probeer zo goed mogelijk te spelen.”