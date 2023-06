Tallon Griekspoor klaar voor volgende stap: ‘Ik kan de sprong naar de top 20 maken’

Nathan Aké na treble met Manchester City met applaus onthaald bij Oranje

Een dag nadat hij zich met de selectie van Manchester City liet toejuichen in een open bus, heeft Nathan Aké zich vandaag gemeld bij Oranje. Dat ging niet onopgemerkt, want de verdediger die met zijn club zo’n beetje alles won wat er te winnen viel, werd in Zeist met applaus onthaald.