Tallon Griekspoor gaat het opnemen tegen Rafael Nadal, ook Van de Zandschulp verder

Griekspoor neemt het vrijdag bij de laatste acht op tegen twintigvoudig grandslamkampioen Rafael Nadal. Het duel wordt gespeeld in de Rod Laver Arena, de hoofdbaan van de Australian Open. Griekspoor speelde nog niet eerder tegen Nadal, de nummer 2 van de wereld. Wel nam Griekspoor het al eens op tegen Andy Murray en Novak Djokovic. Van Murray verloor hij in november 2019 op de Daviscup Finals in Madrid nipt, in het najaar van vorig jaar moest Griekspoor op de US Open in drie sets zijn meerdere erkennen in Djokovic.