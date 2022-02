Tallon Griekspoor blijft ook als gevestigde naam winnen van internationale toppers

Door Marijn Abbenhuijs



Hij had het al eerder gedaan, een geplaatste speler uitgeschakeld in Rotterdam. In 2018 verraste Tallon Griekspoor de als vijfde geplaatste Stan Wawrinka, een jaar later schakelde hij de als tweede geplaatste Karen Khachanov uit. Het centre court van Ahoy had hem dus al mooie momenten gebracht op het moment dat zijn status nog niet in de buurt kwam van zijn huidige. Als nummer 62 van de wereld staat de 25-jarige tennisser voor zijn eerste volledige jaar op ATP-niveau.



En dus wordt er bij het ABN Amro World Tennis Tournament ineens veel meer van hem verwacht. Ook als hij tegen Aslan Karatsev speelt, de Russische nummer veertien van de wereld en in Rotterdam als zevende geplaatst. Griekspoor besefte het daags voor zijn eerste ronde. ,,Als je vorig jaar zo’n goed jaar hebt gehad, gaat er sowieso anders naar je gekeken worden”, beaamde hij. ,,Of dat nu hier in eigen land is of in het buitenland, je krijgt meer aandacht. Daar zal ik mee om moeten leren gaan, maar ik denk dat dat aardig lukt. Ik ben me snel thuis gaan voelen op de ATP-toernooien en uiteindelijk is het alleen maar een goed teken als je in de spotlights staat.”