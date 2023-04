Tallon Griekspoor bereikt kwartfinales Marrakesh, Botic van de Zandschulp pijnlijk onderuit

In Marokko is het aantal Nederlandse deelnemers in het enkelspel van het ATP-toernooi in Marrakesh gehalveerd. Zowel Botic van de Zandschulp als Tallon Griekspoor verloor de eerste 5(!) games van de wedstrijd, maar alleen de laatste was nog in staat om zijn wedstrijd te winnen.

Griekspoor, als vierde geplaatst in Marokko, trof de Zweed Elias Ymer (ATP-157). De nummer 35 van de wereld begon dus waardeloos aan de wedstrijd. Maar nadat hij de eerste set kansloos met 6-1 moest afgeven aan zijn opponent, kwam deze Nederlander wél op het juiste spoor terecht.

In de tweede set snelde Griekspoor naar een 4-0 voorsprong, maar via wat breaks heen en weer werd deze set nog bijna spannend. Maar de poging van Ymer tot een comeback kwam te laat. Door de 6-3 winst in de tweede set van de Nederlander kwam het tot een beslissende set in Marrakesh.

Ook in deze set ging het heen en weer. Griekspoor zette de toon door Ymer meteen te breken, maar de opponent herhaalde dat kunstje een game later. Daarna gaf onze landgenoot de wedstrijd, die op gravel werd gespeeld, niet meer weg.. Hij plaatste zich met een 1-6, 6-3, 6-4 zege voor de kwartfinales van het ATP250-toernooi in Marrakesh en treft daarin de Spanjaard Roberto Carballes Baena.

Van de Zandschulp imponeert niet

De als derde geplaatste Van de Zandschulp (ATP-31) knokte zich tegen de Australiër Christopher O’Connell (ATP-87) in de eerste set terug van 0-5 naar 6-5, maar liet zich op eigen service vervolgens wel breken. De tiebreak ging daarna ook alle kanten op, dat kwam mede doordat de service geen voordeel meer bleek te zijn. De vreemde set werd na bijna anderhalf uur spelen een prooi voor de Nederlander. Hij overleefde een setpunt van zijn tegenstander.

Het niet al te hoge niveau in de eerste set kreeg een vervolg in de tweede. Van de Zandschulp liep vanaf het begin al achter de feiten aan. Een snelle break kon de Nederlander dan ook niet meer repareren. O’Connell pakte de set met 6-4 en de derde set moest dus beslissing brengen in deze partij.

En die beslissende set begon, zoals de hele wedstrijd gebeurde, met een break voor de Australiër. Van de Zandschulp liep ook nu meteen achter de feiten aan. En het ging van kwaad tot erger. De Nederlander kreeg geen bal meer in en leek het met name mentaal op te hebben gegeven. O’Connell bereikte net als Griekspoor de kwartfinales door met 6-7(8), 6-4, 6-0 te winnen.

In de kwartfinales van het dubbelspel komen de Nederlanders samen later vandaag nog in actie. Het Indische duo Balaji/Nedunchezhiyan staat dan aan de andere kant van het net.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.